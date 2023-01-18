وزير الرياضة النيجري: الجزائر جديرة بِتنظيم “كان” 2025

تُؤمن حكومة النيجر بِأن الجزائر جديرة بِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة 2025.

وقال وزير الرياضة لِدولة النيجر سيكو دورو أمادو: “يتطلّب تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا حيازة منشآت رياضية كبيرة، والجزائر تمتلك هذا النوع من المرافق، وفرصها وافرة لِاحتضان طبعة 2025”.

وأضاف المسؤول الحكومي النيجري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء: “إمكانيات الجزائر في الحقل الرياضي تتجاوز النطاق الإفريقي إلى المدى العالمي”.

ويحضر وزير النيجر للرياضة سيكو دورو أمادو رفقة منتخب بلاده للاعبين المحلّيين، الذي يستهلّ مشاركته في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، بِمواجهة فريق الكونغو برازافيل مساء الجمعة المقبلة، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران. ضمن فوج يضمّ أيضا الكاميرون.