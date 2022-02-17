وزير الرياضة: تربّص “الخضر” سيكون في هذا البلد

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الخميس، عن مكان تربّص المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، استعدادا لِمواجهتَي الكاميرون.

جاء ذلك على هامش زيارة، قادت الوزير عبد الرزاق سبقاق إلى وهران.

وقال الوزير سبقاق إنه نسّق في الأيّام القليلة الماضية مع نظيره من غينيا الاستوائية، من أجل برمجة تربّص قصير المدّة لـ “محاربي الصحراء” بِهذا البلد الإفريقي.

وتقع غينيا الاستوائية في وسط القارة السّمراء، وتطلّ على المحيط الأطلسي. كما تجاور الكاميرون من الجنوب الغربي، ما يعني تشابه الظروف المناخية. فضلا عن ذلك، سبق للمنتخب الوطني في مطلع عام 2015، أن لعب بِغينيا الاستوائية نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه أبلغ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِالأمر، فكلّفت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة المدير الجديد لـ “الخضر” جهيد زفيزف، الذي سافر إلى هذا البلد، من أجل ضبط الترتيبات الخاصة بِالمحطة التحضيرية لِرجال الناخب الوطني جمال بلماضي.

ويُرجّح أن ينطلق تربّص المنتخب الوطني الجزائري في غينيا الاستوائية، قبل مواجهة الذهاب أمام المضيف الكاميروني بِثلاثة أو أربعة أيّام.

وأكّد الوزير عبد الرزاق سباق في الختام، أن الحكومة الجزائرية لن تدّخر جهدا، من أجل تذليل كلّ العقبات، حتى ينجح زملاء القائد والجناح رياض محرز في نيل تأشيرة المشاركة في كأس العالم 2022 بِقطر.

ويتبارى “محاربو الصحراء” مع منتخب الكاميرون مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر. عِلما أن “الفيفا” وضعت للمنتخبات المعنية أجندة، تبدأ في الـ 21 وتنتهي في الـ 29 من الشهر المذكور.