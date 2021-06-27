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رياضة

وزير الرياضة.. لحن الوداع أم الأمل في البقاء؟

علي بهلولي
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وزير الرياضة.. لحن الوداع أم الأمل في البقاء؟

استعرض وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أهمّ ما تحقّق في قطاعه، عشية اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشغل سيد علي خالدي منصب وزير الشباب والرياضة منذ جانفي 2020، خلفا لِزميله رؤوف سليم برناوي.

وعدّد الوزير خالدي بعض “ثمار” عهدته في: تأهّل 41 رياضيا جزائريا لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو (جويلية- أوت 2021)، والقائمة تبقى مفتوحة، لِكون التصفيات في بعض الرياضات لا تزال جارية. وحضور بعض الرياضات الجزائرية لِأوّل مرّة في هذه التظاهرة الرياضية الدولية الكبيرة، على غرار الملاكمة النسوية. وحصد 265 ميدالية في مختلف الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.

وتكوّن سيد علي خالدي (38 سنة) في المدرسة الوطنية للإدارة، كما درس أيضا تخصّص المحاماة. وتميّز طوال عهدته بِالحديث (في ظهوره الإعلامي) بِالعربي الفصيح، ووضع صورة للأمير عبد القادر في مكتبه، وأيضا المصحف الشريف.

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التعليقات
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  • من الجنوب

    عهد الجمود..ملاعب تيزيوزو وبراقي مازالت الاشغال متوقفه فيها..اما نجاح بعض الرياضيين فهدا يعود اليهم بالرغم من كل المشاكل..

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