-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وزير الرياضة للدراجي: أخطأتَ اختيار توقيت المطالبة بِإقالة بلماضي

علي بهلولي
  • 921
  • 0
وزير الرياضة للدراجي: أخطأتَ اختيار توقيت المطالبة بِإقالة بلماضي
ح.م
جمال بلماضي

وجّه وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الإثنين، انتقادات ضمنية إلى الإعلامي حفيظ دراجي لها صلة بِالناخب الوطني جمال بلماضي.

وتفنّن الدراجي في الفترة الأخيرة في الضّغط على الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، من أجل تنحية الناخب الوطني بلماضي.

وقال الوزير سبقاق إنه يحترم حرية التعبير، لكن الانتقادات اخْتِير لها توقيت خاطئ.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمسؤول الأوّل عن قطاع الشباب والرياضة بِمطار “الهواري بومدين”، بعد أن حضر لِدعم المنتخب الوطني لِكرة اليد، الذي كان يستعدّ للسفر إلى بولونيا من أجل المشاركة في بطولة العالم.

وأضاف الوزير عبد الرزاق سبقاق أن “الفاف” هيئة مُستقلّة في قراراتها، ويُشيد بِتجديدها الثقة في بلماضي.

واختتم وزير الشباب الرياضة تصريحاته، قائلا إن جمال بلماضي قدّم الكثير للمنتخب الوطني الجزائري، ويستحقّ مواصلة عمله رفعا لِتحدّيات جديدة في قادم الاستحقاقات.

ويُفْهَمُ من تصريحات الوزير عبد الرزاق سبقاق أن “الفاف” مدّدت عقد جمال بلماضي، الذي انقضت مدّته السبت الماضي.

مقالات ذات صلة
قائمة لاعبي منتخب كرة اليد لِبطولة العالم

قائمة لاعبي منتخب كرة اليد لِبطولة العالم

هل يُؤدّي مورينيو دور الشرّير في فيلم “جيمس بوند”؟

هل يُؤدّي مورينيو دور الشرّير في فيلم “جيمس بوند”؟

الجزائر تعزي البرازيل في وفاة الأسطورة بيليه

الجزائر تعزي البرازيل في وفاة الأسطورة بيليه

مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

عوار اقترب من هذا النادي

عوار اقترب من هذا النادي

20 منشأة فندقية تحت تصرف الكاف

20 منشأة فندقية تحت تصرف الكاف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد