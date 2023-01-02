وزير الرياضة للدراجي: أخطأتَ اختيار توقيت المطالبة بِإقالة بلماضي

وجّه وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الإثنين، انتقادات ضمنية إلى الإعلامي حفيظ دراجي لها صلة بِالناخب الوطني جمال بلماضي.

وتفنّن الدراجي في الفترة الأخيرة في الضّغط على الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، من أجل تنحية الناخب الوطني بلماضي.

وقال الوزير سبقاق إنه يحترم حرية التعبير، لكن الانتقادات اخْتِير لها توقيت خاطئ.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمسؤول الأوّل عن قطاع الشباب والرياضة بِمطار “الهواري بومدين”، بعد أن حضر لِدعم المنتخب الوطني لِكرة اليد، الذي كان يستعدّ للسفر إلى بولونيا من أجل المشاركة في بطولة العالم.

وأضاف الوزير عبد الرزاق سبقاق أن “الفاف” هيئة مُستقلّة في قراراتها، ويُشيد بِتجديدها الثقة في بلماضي.

واختتم وزير الشباب الرياضة تصريحاته، قائلا إن جمال بلماضي قدّم الكثير للمنتخب الوطني الجزائري، ويستحقّ مواصلة عمله رفعا لِتحدّيات جديدة في قادم الاستحقاقات.

ويُفْهَمُ من تصريحات الوزير عبد الرزاق سبقاق أن “الفاف” مدّدت عقد جمال بلماضي، الذي انقضت مدّته السبت الماضي.