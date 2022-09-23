وزير الرياضة يشترط المستوى الجامعي لِرئاسة الاتحادية

طالب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مسؤولي الاتحاديات بِضرورة التقيّد بِعدّة شروط.

واستنادا إلى أحدث عدد من الجريدة الرسمية، فقد ذُكرت الشروط بِالتفصيل.

ونذكر أبرز هذه الشروط أن يكون المُترشّح لِرئاسة اتحاد رياضي مُعيّن يحوز مستوى جامعيا، والأمر ينطبق على أعضاء المكتب الفيدرالي والجمعية العامّة، نظير مستوى الثالثة ثانوي على الأقلّ لِرؤساء الأندية. كما يُمنع الذين يشغلون المناصب الثلاثة المذكورة والخاصّة بِالاتحاديات تسيير شركات أو مؤسسات أو هيئات (ازدواجية المهام).

وطالبت وزارة الرياضة أيضا بِفسح الطريق أمام المُتوجّين بِميداليات أولمبية أو زملائهم لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في البطولات العالمية، بِشغل منصب العضوية في الجمعية العامة لاتحادية الرياضة التي ينتمي إليها المعني بِالأمر.

ولِمن يُريد المزيد من محتوى ما تضمّنه العدد الأخير للجريدة الرسمية، في الشقّ الرياضي تحديدا، إليه بِالمنشورات الخمسة المدرجة أدناه.