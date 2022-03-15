وزير الرياضة يكشف أسباب تخفيض سعر التذاكر مجددا

سفرية الكاميرون تحبس أنفاس الجميع

قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، إن قرار تخفيض سعر العرض النهائي للرحلة إلى الكاميرون مجددا من 85000 دج إلى مبلغ 50000 دج، راجع بالدرجة الأولى إلى الطلبات الكبيرة للأنصار الراغبين في التنقل إلى دوالا لمؤازرة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكاميروني، في مباراة السد من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتجرى مباراة الذهاب يوم الجمعة 25 مارس الجاري بملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية، على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، فيما تلعب مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة على الساعة الثامنة والنصف ليلا.

سبقاق: نتمنى من الجماهير إعطاء صورة جميلة عن الجزائر

وأوضح الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحه استجابت للطلبات الكثيرة التي تهاطلت عليها وعلى صفحتها الرسمية على “فايسبوك” هذه الأيام، من طرف مناصري المنتخب الوطني، الراغبين في الذهاب إلى دوالا لتشجيع “الخضر”، مشيرا إلى أنه وبعد الدراسة تقرر تخفيض السعر إلى 50 ألف دج (خمسة ملايين سنتيم).

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت في وقت سابق، عن “تخفيض سعر العرض النهائي للرحلة إلى الكاميرون من 85 ألف دج إلى 50 ألف دج بكامل الأعباء: (ثمن التذكرة+ ثمن التأشيرة+ التأمين على السفر+ كشف PCR أقل من 72 ساعة”وجبة الطعام” التنقل من وإلى مطار دوالا+ تذكرة دخول الملعب)”، مؤكدة أنه “سيتم تعويض كل المناصرين الذين اقتنوا التذاكر بسعرها الأولي (85.000 دج)”.

وأضاف الوزير: “نتمنى أن يكون الأنصار المتوجهين إلى الكاميرون في مستوى المجهود الذي تم بذله من خلال إعطاء أحسن صورة ويكونوا أحسن سفراء للجزائر هناك، ويكونوا اللاعب رقم 12 الحقيقي من خلال تشجيع الفريق الوطني وتحفيزه لافتكاك تأشيرة التأهل إلى مونديال قطر 2022”.

وباتت سفرية الكاميرون تحبس أنفاس الجميع من أعضاء الطاقم الفني واللاعبين إلى المناصرين الذين يترقبون موعد المباراة على أحر من الجمر، متمنيين أن يكون رفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي في مستوى التطلعات لنسيان خيبة “الكان” والتأهل إلى “المونديال”.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أبقت على نفس الشروط سارية المفعول، حيث يشترط من الراغبين في التنقل إلى دوالا أن يكون سنهم يتجاوز 18 عاما، مرفقين بجواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة 6 أشهر، والجواز الصحي الذي يثبت إجراء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن اللقاح ضد الحمى الصفراء، وتناول دواء ضد الملاريا. علما أن “مصالح وزارة الصحة تتكفل بالجانب الصحي”.