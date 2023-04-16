وزير الرياضة يُبرمج لقاءً مع الأمين العام لـ “الكاف”

يخصّ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم فيرون موسينغو أومبا، بِاستقبال بِمكتبه.

وبُرمج اللّقاء هذا الأحد، بعد أن قدم مُمثّل “الكاف” إلى الجزائر عند منتصف نهار السبت.

وتفقّد فيرون موسينغو أومبا لدى وصوله إلى الجزائر ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، الذي يخضع لِعملية ترميم كبيرة تمسّ عديد مرافقه.

وبعد هذه الزيارة، وعند وجبة الإفطار، تطرّق رئيس “الفاف” جهيد زفيزف رفقة فيرون موسينغو أومبا، إلى التحضيرات الجارية لِبطولة إفريقيا صنف الأشبال. كما تُظهره الصّور الثلاث المُدرجة.

وتحتضن الجزائر هذه المنافسة في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل.