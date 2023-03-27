وزير الرياضة يُدعّم الملاكمة خليف

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، الإثنين، بِمكتبه الملاكمة إيمان خليف.

وعادت الملاكمة إيمان خليف إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في البطولة العالمية للفن النبيل النسوي بِالعاصمة الهندية دلهي الجديدة.

وأكّد الوزير حمّاد دعمه المُطلق ومساندته للبطلة إيمان خليف، والاهتمام البالغ الذي تُوليه السلطات العليا من أجل ردّ الإعتبار لِهذه الملاكمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ووسائل الطّعن، فيما يتعلّق بِقرار إقصائها من خوض المنازلة النهائية لِوزن 66 كلغ، في البطولة العالمية.