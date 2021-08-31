وزير الرياضة يُدعّم “محاربي الصّحراء”

زار وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مساء الثلاثاء، لاعبي المنتخب الوطني الجزائري الذين يُقيمون تربّصا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة المسؤول شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وحثّ الوزير سبقاق لاعبي “الخضر” على تشريف الألوان الوطنية، والتزم بِدعم السلطات العمومية لهم معنويا وماديا.

وأقام الوزير سبقاق مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب الوطني الجزائري.

وتأتي هذه الزيارة عشية خوض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مواجهتَين، أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، الخميس والثلاثاء المقبلَين. في إطار الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

هذا وأجرى زملاء القائد والجناح رياض محرز مساء الثلاثاء، حصّة مرانية بِمركز سيدي موسى.

وشهد المران حضور كل اللاعبين الموجّهة لهم الدّعوة.