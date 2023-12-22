وزير الرياضة يُرافع من أجل استعمال اللّغة العربية في المنافسات الإفريقية

شدّد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد على ضرورة إرساء استعمال اللغة العربية، في المنافسات الرياضية والمؤتمرات الصحفية لِكرة القدم الإفريقية.

ودأب مسؤولو الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم على رفض اللغة العربية، مثلما حدث عديد المرّات في المؤتمرات الصحفية لِمقابلات نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وفي ردّه على سؤال من العضو بِمجلس الأمّة محمد سالمي، حول الجهود التي تبذلها الجزائر لِاعتماد اللغة العربية، وتثبيت استخدامها في المؤتمرات الصحفية المتعلقة بِمنافسات تابعة لـ “الكاف”. قال وزير الشباب والرياضة إن لغة “الضّاد” تكفلها التشريعات النّافذة، إلا أن بعض الدول تفشل في توفير المُعدّات التقنية اللازمة للترجمة الفورية، أو لا تولي أهمّية للترجمة الفورية إلى اللغة العربية لِأسباب عديدة.

وأضاف: “نحن جميعا مدعوون إلى العمل من أجل الحفاظ على تراثنا الثقافي، وترسيخ استخدام اللغة العربية في المسابقات الرياضية ومؤتمرات كرة القدم الإفريقية”.

واختتم الوزير عبد الرحمان حمّاد قائلا: “يجب التنسيق مع الاتحادات العربية لكرة القدم التابعة للكاف، من أجل تفعيل هذه الأداة الدبلوماسية والعربية، ومضاعفة جهودنا لِفرض هذه اللغة، من خلال مطالبة المُترجمين بِالتواجد أثناء عقد المؤتمرات الصحفية المختلفة ومسابقات كرة القدم، من الآن فصاعدا لِعلاج هذه المشكلة”.