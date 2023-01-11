وزير الرياضة يُعزّي في وفاة الإعلامي “بركاوي”

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الخميس، تعازيه في وفاة إعلامي قناة “الشروق نيوز” حمزة بركاوي.

وجاء في بيان وزارة سباق: “بِقلوب مُؤمنة بِقضاء الله و قدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الإعلامي الرياضي حمزة بركاوي، أكرم الله مثواه وطيّب ثراه. وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدّم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، بِخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وكافة المُنتسبين إلى أسرة الإعلام. سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد روح الفقيد بِواسع الرّحمة والغفران، وأن يُسكنه فسيح الجنان، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان”.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.