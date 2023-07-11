وزير الرياضة يُوقف رئيس اتحادية السباحة

قرّر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد سهرة الثلاثاء، إيقاف رئيس اتحادية السباحة محمد حكيم بوغادو.

جاء ذلك على خلفية تبادل التهم بين بوغادو وسبّاح المنتخب الوطني جواد صيّود.

وقال الوزير حمّاد إنه أوقف بوغادو بِصفة مُؤقّتة، وإن ملفّه سيُحال على مكتب لجنة الأخلاقيات، التابعة للجنة الأولمبية الجزائرية، للنّظر في أمره.

وكان محمد حكيم بوغادو (43 سنة) قد فاز بِانتخابات منصب رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة في عام 2017، ثم جدّد ولايته بِعهدة ثانية في مارس 2021.