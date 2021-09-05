وزير الرياضة يُوقف رئيس اتحادية كرة اليد

أقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الأحد، على إيقاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد الحبيب لعبان.

وأوضح الوزير عبد الرزاق سبقاق سبب هذا القرار، بِوجود خروقات في تسيير اتحادية كرة اليد.

وأضاف بِأن وزارته أحالت ملف الحبيب لعبان إلى العدالة، الهيئة القانونية المُخوّل لها معالجة مثل هذا النّوع من القضايا.

وكان الحبيب لعبان قد خلف نفسه على رأس اتحادية كرة اليد، في انتخابات نُظّمت شهر أفريل الماضي. حيث يُفترض أن يُواصل مهامه إلى غاية عام 2024.

بقي الآن التساؤل عن موقف الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي يسير على خطى “الفيفا” (كرة القدم)، في منع التدخّل الحكومي في شؤون اتحاد اللّعبة.