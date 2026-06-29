وزير الري: استلام 26 محطة جديدة لتصفية المياه قبل نهاية السنة

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن الجزائر تعيش وضعا مريحا من الناحية المائية بفضل الاستقرار التدريجي الذي تحقق في برامج توزيع مياه الشرب عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرًا إلى أن 40 بالمائة من المياه المستهلكة اليوم هي مياه محلاة.

وكشف الوزير خلال استضافته، الاثنين، في برنامج “فرووم الأولى” بالإذاعة الجزائرية، عن جملة من المشاريع والإجراءات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للمياه، من بينها استلام 26 محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة قبل نهاية السنة الجارية، بما يعزز قدرات معالجة المياه وتوسيع إعادة استخدامها، خاصة في المجال الفلاحي، حفاظًا على الموارد المائية.

وفي إطار ضمان التزويد بالمياه خلال موسم الصيف، أوضح بوزقزة أنه تم رفع حصص المياه الموجهة للولايات انطلاقًا من السدود ومحطات تحلية مياه البحر، حيث استفادت 16 ولاية شمالية من كميات إضافية، إلى جانب اعتماد أنظمة الربط البعدي في عدد من الولايات الداخلية لتنويع مصادر التموين وضمان استمرارية التزويد.

كما أعلن الوزير عن استلام 91 نقبًا مائيًا جديدًا ضمن برنامج يشمل إنجاز 400 بئر مائي، إضافة إلى 100 خزان للمياه، بهدف تعزيز قدرات التخزين وتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال فترات ارتفاع الطلب.

وفي السياق ذاته، أكد أن رئيس الجمهورية أقر برنامجًا تكميليًا لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب، يضم 43 مشروعًا بغلاف مالي يقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم، يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية للمياه والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وبخصوص ولايات الجنوب، أبرز وزير الري أنها استفادت من مشاريع استراتيجية كبرى لتعزيز الأمن المائي، شملت إنجاز محطات لنزع المعادن، ومشاريع لتحويل المياه، إلى جانب حفر الآبار العميقة، بما يسهم في تأمين الموارد المائية وتحسين الخدمة العمومية لفائدة سكان هذه المناطق.