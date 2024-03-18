وزير الري: استلام 5 محطات لتحلية مياه البحر قبل نهاية 2024

كشف وزير الري طه دربال، أنه يرتقب “إستلام المحطات الخمس (5) لتحلية مياه البحر الجارية أشغالها عبر عدد من الولايات الساحلية قبل نهاية عام 2024 “.

وأوضح دربال، الأحد، على هامش استماعه لعرض حول البرنامج الخاص بقطاع الموارد المائية بالبيض ضمن زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى هذه الولاية- أن “العمل جار على قدم وساق وبنظام العمل بالمناوبة بالنسبة لهذه المحطات الخمس المسندة أشغال إنجازها إلى مصالح وزارة الطاقة والمناجم فيما تتكفل وزارة الري بأشغال ربط هذه المحطات الخمسة بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وسيكون الاستلام في المواعيد المحددة مسبقا وذلك في آخر السنة الجارية”.

كما أبرز الوزير بأن “مياه هذه المحطات الـ 5 موجهة للماء الشروب وستستفيد منها الولايات الخمس التي تنجز على مستواها، فضلا عن الولايات الداخلية التي تبعد عن الشريط الساحلي بـ150 كلم”، علما أن هذه المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر تتواجد عبر كل من مناطق “فوكة 2” في ولاية تيبازة، و كاب جنات (بومرداس)، والرأس الأبيض (وهران)، وكدية الدراوش (الطارف) وكذا تيغرمت (بجاية).