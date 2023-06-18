وزير الري: حصص إضافية من المياه خلال العيد وهذه نسبة امتلاء السدود

أكد وزير الري طه دربال، أن الوضعية المائية العامة في الجزائر لا تدعو للقلق، مشيرا إلى نسبة امتلاء السدود بلغت 38 بالمائة.

وأفاد دربال، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مرونينغ” أن امتلاء السدود خلال شهر ونصف بلغ 8 بالمائة، موضحا أن 18 بالمائة من إجمالي المياه الشروب توفرها محطات التحلية وسيتم رفعها إلى 60 بالمائة مع دخول 6 محطات جديدة الخدمة.

وأفاد الوزير أن المحطات ستكون في ولايات تلمسان مستغانم الشلف سكيكدة تيزي وزو جيجل

وتابع قائلا: “بعد خول المحطات الجديدة سنصل لطاقة تصفية 1.4 مليار متر مكعب محطات”

وعن توفر المياه خلال عيد الأضحى قال دربال “نعمل على توفير المياه أيام عيد الأضحى المبارك ككل سنة”

وتابع قائلا “نطمئن على توفير كميات إضافية من المياه أيام عيد الأضحى”

وأكد “سنقوم بزيادة حصص إضافية لكل الولايات تبدأ 72 ساعة قبل العيد”