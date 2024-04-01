وزير الري: شحّ التزود بمياه الشرب لن يتكرر

أوامر رئاسيّة للتكفل الأمثل والقضاء نهائيا على الاختلالات

أكد وزير الموارد المائية طه دربال بأن الوضعية الاستثنائية التي مرت بها عدة ولايات من الوطن الصائفة الماضية، فيما يتعلق بالتزود بمياه الشرب، لن تتكرر حتى في أسوأ الأحوال، خاصة مع تسلم نظامي التزود من محطات تحلية مياه البحر والمشاريع الاستعجالية المنطلقة، والتي شدد بخصوصها على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز وفق نظام الورشة دون المساس بمبدأ الجودة.

وأوضح وزير الموارد المائية بأنه تلقى أوامر من رئيس الجمهورية من أجل التكفل الأمثل والقضاء نهائيا على الاختلالات في توزيع مياه الشرب عبر كامل التراب الوطني.

وطمأن الوزير خلال عرض قدمته مديرة القطاع بالبويرة، التي تفقدها دربال الإثنين، بأن الأموال مرصودة والحلول موجودة، و”دورنا هو الإسراع في استكمال المشاريع قيد الإنجاز وتسريع الإجراءات الإدارية لإطلاق المشاريع الأخرى، مع ضرورة رفع وتيرة الإنجاز وفق نظام الورشة دون المساس بمبدأ الجودة في الإنجاز”، وذلك كله كما قال بهدف تخفيف وطأة هذا النقص في المورد الحيوي.

وأبرز دربال بأن مصالحه تعمل على تعميم استعمال المياه المصفاة عبر محطات التصفية على المستوى الوطني في الميدان الفلاحي وسقي المحاصيل الزراعية، بما يمكن من توفير المياه الموجهة للشرب، وسيتم وفق هذا البرنامج حسب الوزير، تزويد كل المحطات الخاصة بتصفية المياه المستعملة بأنظمة المعالجة الثلاثية، الأمر الذي يسمح للفلاحين بسقي محاصيلهم دون أي تقييد وبما يضمن الصحة العمومية لهذه المياه.