وزير الري: عدد رخص الآبار والمناقب الفلاحية تضاعف خلال السنتين الأخيرتين

كشف وزير الرّي طه دربال، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن عدد رخص الآبار والمناقب الفلاحية تضاعف ما بين 2021 و2022.

وأكّد الوزير دربال خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، حرص السلطات على توفير كل التسهيلات المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار والمناقب الفلاحية.

وكشف دربال عن منح 26 ألف رخصة على المستوى الوطني خلال العام الماضي، ما يعادل ضعف عدد الرخص الممنوحة سنة 2021، أي 13 ألف رخصة.

وأشار ذات المسؤول أنه تم إصدار تعليمات وزارية مشتركة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة تتضمن دراسة ومعالجة كل الطلبات المتعلقة برخص الحفر واستغلال الآبار في “آجال لا تتعدى 30 يوما على أقصى تقدير”.