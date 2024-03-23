وزير الري يتحدّث عن حل إستراتيجي لتوسيع الأراضي الفلاحية

أكد وزير الري، طه دربال، أن مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة تحمل أبعادا استراتيجية، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث ستساهم في توسيع مساحة الأراضي الفلاحية.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت، تفقد الوزير دربال، مشروع إعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة، حيث قال “إن اعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة، يعدّ مشروعا استراتيجيا له علاقة بصحة المواطنين و له جانب اقتصادي باعتباره متواجد بالمحيط الفلاحي للدحموني”، مضيفا بأن “تصفية المياه يعتبر حلا استراتيجيا ناجعا لتوسيع الرقعة الفلاحية في الولاية”.

وعلى إثر هذه الجولة التفقدية، طالب الوزير، “مصالحه على مستوى الولاية بالإسراع في معالجة الملفات طبقا للقوانين و ضرورة اختيار مؤسسة مؤهلة تقنيا بالعتاد و الموارد البشرية للانطلاق في المشروع في آجاله المحددة ووفقا للمواصفات التقنية العالمية”.