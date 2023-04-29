وزير الري يكشف نسبة امتلاء السدود عبر الولايات

كشف وزير الري طه دربال، أن نسبة امتلاء السدود عبر الولايات بلغت 32 بالمائة، مشيرا إلى تراجعها مقارنة بالسنة الماضية.

وأكد الوزير دربال، السبت، في ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني بإطارات القطاع، أن مخزون السدود انخفض منذ سنوات وليس وليد السنة، موضحا أن العمل جاري على تجديد الشبكات لتفادي ضياع الماء.

وأفاد الوزير دربال أن عملية التزويد بالمياه مقبول نظرا للظروف الراهنة.

كما أكد دربال أن الديون تثقل كاهل الجزائرية للمياه وهي تحتاج الأموال مقابل الخدمات المقدمة وهناك عمل جاري لتحصيل الديون.