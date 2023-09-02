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رياضة

وزير الرّياضة يُقرّر.. تربّص “الخضر” بِقسنطينة بدلا من تونس

علي بهلولي
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وزير الرّياضة يُقرّر.. تربّص “الخضر” بِقسنطينة بدلا من تونس
ح.م

لن يُجرَى تربّص المنتخب الوطني الجزائري بِتونس، وبِالمقابل سَيُعسكر رجال جمال بلماضي بِمدينة قسنطينة.

وجاء هذا القرار بعد تدخّل وزير الشباب والرياضة عبد الرّحمان حمّاد.

وكانت “الفاف” قد ذكرت في بيان لها صادر، الجمعة، أن “مُحاربي الصّحراء” سيُعسكرون بِمدينة طبرقة التونسية، بِسبب اهتراء البساط الطبيعي لِميادين التدريب التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقام الناخب الوطني بلماضي، السبت، بِزيارة إلى ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، الذي سيحتضن تدريبات القائد رياض محرز وزملائه.

فضلا عن ذلك، سيُقيم “مُحاربو الصّحراء” بِمركز الجيش بِمدينة “الجسور المُعلّقة”.

ويستعدّ المنتخب الوطني لِمواجهة تنزانيا بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، مساء الخميس المقبل. ثم المُضيّف السنيغالي بعد خمسة أيّام من ذلك.

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