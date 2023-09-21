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بدعوة من وزير الفلاحة..

وزير الزراعة الأردني يحلّ بالجزائر على رأس وفد من المستثمرين (صور)

الشروق أونلاين
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وزير الزراعة الأردني يحلّ بالجزائر على رأس وفد من المستثمرين (صور)
جانب من اللقاء

حلّ وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات على رأس وفد من المستثمرين، الخميس، بالجزائر، بدعوة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني. 

وتدوم زيارة العمل التي يقوم بها وزير الزارعة الأردني للجزائر بدعوة من الوزير عبد الحفيظ هني إلى غاية 25 سبتمبر الجاري، حسب بيان وزارة الفلاحة.

وأجرى الوزير هني بمقر الوزارة، محادثات مع وزير الزراعة الأردني بهدف “تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خصوصا ما يتعلق بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية”، يضيف البيان.

“وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والرغبة في الإرتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بما يحقق مصالح المشتركة وتطلعات إلى مزيد من التطور والرقي”.

وحضر هذا اللّقاء بين هني وحنيفات “سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر و إطارات من البلدين”، حسب المصدر نفسه.

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