وزير الزراعة و104 شركة إيطالية في معرض “جازاغرو” بالجزائر

روما حاضرة بأكبر وفد أجنبي في الحدث الاقتصادي

تشارك ايطاليا في طبعة 2023 لمعرض الجزائري الدولي للصناعات الغذائية “جازاغرو” بأكبر وفد أجنبي يضم 104 شركة، تتخللها زيارة رسمية لوزير الزراعة فرانتشيسكو لولوبريجيدا، الذي سيدشن جناح بلاده مرفوقا بوزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني.

وأفاد بيان لمكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الايطالية “ICE” تلقت “الشروق” نسخة منه، أن المشاركة الايطالية في معرض “جازاغرو 2023″، تأتي في سياق يتسم بزخم وديناميكية جديدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية بين الجزائر وايطاليا، البلدان الصديقان.

وأشار البيان إلى أن المشاركة الرسمية لإيطاليا نظمتها وكالة “ICE” بالتعاون مع رابطة المصنّعين الإيطاليين لآلات التغليف (UCIMA) بعدد إجمالي للشركات العارضة بلغ 104 وهو ما يمثل أكبر وفد أجنبي تليها الصين وفرنسا وتركيا.

واعتبر البيان أن معرض الجزائر الدولي للصناعات الغذائية “جازاغرو”، هو حدث بارز لا يُفوت في منطقة شمال إفريقيا، والذي يقدم حلولا متنوعة ومبتكرة للأغذية والمشروبات وصناعات التعبئة والتغليف والتصنيع وتغليف المواد الغذائية، والمتخصصين في المعدات والمواد الخام والمكونات ومواد ومعدات المخابز والمطاعم والنقل والتخزين وكذلك الخدمات المختلفة المتعلقة بسلسلة الإنتاج وتغليف المواد الغذائية.

وصرح مدير مكتب الجزائر بالوكالة ذاتها، غابريالي باروني، أن “الصناعة الغذائية في الجزائر تمثل قطاعا يزخر بفرص تعاون مهمة للشركات الإيطالية”، مشددا على أن “التواجد الايطالي القوي في المعرض يهدف إلى تعزيز الاتصالات التجارية بشكل متزايد مع المتعاملين المحليين في إطار شراكات مربحة للجانبين”.

وأضاف أنه بهدف التأكيد على دعم الحكومة الإيطالية لشركات الصناعات الغذائية المهتمة بالشراكة في السوق الجزائرية، سيتم افتتاح الجناح الإيطالي في المعرض الدولي الثلاثاء من قبل وزير الزراعة الإيطالي، فرانتشيسكو لولوبريجيدا، الذي يرافقه رئيس وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الايطالية “ICE”ماتيو وباس، والسفير الإيطالي بالجزائر، جيوفاني بولييزي، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني.

ولفت البيان إلى أن الجزائر استوردت في عام 2022 ما يعادل 128 مليون يورو كآلات تعبئة وتغليف بزيادة قدرها 5.8 بالمائة مقارنة بعام 2021.

وختم البيان بالإشارة إلى أن عام 2023 شهد مضاعفة المبادرات والإجراءات لتعزيز التبادلات التجارية بين إيطاليا والجزائر، وسيكون أكثر ثراء بالفرص وذلك بفضل دعم السلطات العليا في البلدين، إذ تم اختيار إيطاليا لتكون ضيف شرف طبعة 2023 من معرض الجزائر الدولي الذي سينظم في الفترة ما بين 19 إلى 24 جوان الجاري.