-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون في زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
الجزائر
في قضايا فساد

وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار أمام القضاء قريبا

نوارة باشوش
  • 3850
  • 1
وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار أمام القضاء قريبا
أرشيف
عبد الوحيد طمار

أحال قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الثلاثاء، على الجدولة ملف الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، ومن معه على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة، حيث وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته.

كما يتابع بتهم، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية”.

مقالات ذات صلة
شباك موحد للإسراع في منح تراخيص حفر الآبار

شباك موحد للإسراع في منح تراخيص حفر الآبار

أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2021

بالصور.. والي العاصمة الجديد يعلن الحرب على البنايات غير الشرعية

بالصور.. والي العاصمة الجديد يعلن الحرب على البنايات غير الشرعية

راكان بوخالد: “الجزائر بلدي الثاني.. لما خرجت السعودية أصبحت أشجع الخضر”

راكان بوخالد: “الجزائر بلدي الثاني.. لما خرجت السعودية أصبحت أشجع الخضر”

مشروع ميناء الوسط جاهز في انتظار التمويل

مشروع ميناء الوسط جاهز في انتظار التمويل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مواطن يتسائل

    انا ضد الفساد والمفسدين واطالب بتطبيق حكم الاعدام في كل فاسد خاين عميل
    ولكن عندي سؤال بريئ لماذا التركيز فقط على الهامل ؟ هل هو انتقام منه ام ماذا ؟ لاننا شاهدنا الاحكام المخففة والهزيلة على باقي عصابة بوتسريقة خاصة السعيد بوتف الفاسد العميل
    لو كان الهامل فاسد كبير مثلما تم تصويره فلماذا قام بالقبض على شحنة الكوكايين وتصريحه الشهير عندما قال من يريد محاربة الفساد فلا يحاربه بالكلام وبعدها تم اقالته مباشرة .. السعيد بوتف هو اخطر واحد في العصابة لازم تركزوا عليه وعلى فساده ويجب اعدامه

    8

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد