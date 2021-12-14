وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار أمام القضاء قريبا

في قضايا فساد

أحال قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الثلاثاء، على الجدولة ملف الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، ومن معه على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة، حيث وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته.

كما يتابع بتهم، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية”.