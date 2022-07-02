وزير السكن: انطلاق توزيع 160 ألف وحدة سكنية    

أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق توزيع 160 ألف وحدة سكنية عبر الولايات بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وأوضح بلعريبي، السبت، خلال إشرافه على توزيع السكنات بمختلف الصيغ بولاية بومرداس، أن عملية التوزيع ستمس جميع الولايات وجاءت كالتالي:

37699 سكن بصيغة البيع بالايجار “عدل” و77323 سكن عمومي إيجاري و 6294 سكن ترقوي مدعم بالاضافة إلى 2595 سكن ترقوي عمومي و 18374 سكن ريفي بالإضافة إلى 19321 إعانة غي إطار التجزئات الاجتماعية.

وتابع بلعريبي قائلا أن عدد السكنات المسلمة منذ 2020، إلى غاية اليوم بلغ 700 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير انه تم توزيع 320 ألف وحدة سكنية في 2021، بمناسبة الفاتح نوفمبر وذكرى الاستقلال.

حيث تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى 59 للاستقلال و32 ألف وحدة سكنية وزعت بتاريخ 20 أوت 2021.

كما تم توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمناسبة الفاتح نوفمبر وتوزيع الفارق على مدار السنة.

كما أكد الوزير أنه تم رفع جميع العراقيل الادراية عن انجاز ملعب تيزي وزو بعد سنتين من التوقف.

وأوضح الوزير انه سيتم الشروع في وضع منصة رقمية مخصص لطلبات رخص البناء للقضاء على البيروقراطية وتستمس 4 ولايات: بومرداس، وهران، قسنطينة وورقلة