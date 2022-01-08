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الجزائر

وزير السكن: برنامج تكميلي في صيغة “عدل”..لهذه الفئة!

الشروق أونلاين
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وزير السكن: برنامج تكميلي في صيغة “عدل”..لهذه الفئة!

كشف وزير السكن ، طارق بلعريبي، السبت، عن انطلاق في بناء 15 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” عبر التراب الوطني بداية من الأسبوع القادم.

قال الوزير لدى قيامه بزيارة إلى ولاية مستغانم، السبت، إن الشروع في عملية الرنامج التكميلي من صيغة “عدل”، سيكون بداية من الأسبوع القادم عبر التراب الوطني.

وأشار بلعريبي إلى أن “هذه الكوطة تأتي من أجل تلبية احتياجات أصحاب الطعون أو الذين تأخروا في البرنامج”.

وتحدث الوزير، عن الشروع في عملية منح عقود الملكية لمكتتبي “عدل” و “LPP ” في شهر مارس المقبل.

وبخصوص أسعار سكنات”عدل” أكد بلعريبي، في تصريح سابق بمجلس الأمة، عدم وجود أي زيادة في أسعار السكنات المتعلقة بهذه الصيغة السكنية.

وفي رده على تساؤل بشأن التعاملات الربوية في صيغة “عدل”، شدد على عدم وجود معاملات ربوية فيها.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الدولة تعمل وتسعى للتخفيف من أزمة السكن التي تعد مشكلة مرتبطة بعديد العوامل.

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