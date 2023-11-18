وزير السكن: تسليم أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم السبت، عن تسليم مليون و250 ألف و647 وحدة سكنية في 4 سنوات.

جاء ذلك خلال تقديمه عرضا حول ميزانية القطاع في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2024، حيث قال الوزير بلعريبي: “تمّ تسليم مليون و250 ألف و647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الفترة ما بين 2020 و2023”.

وأكد وزير السكن أنه تمّ تسليمها على النحو التالي:

200 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2020

320 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2021

400 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2022

330 ألف و647 وحدة سكنية بعنوان سنة 2023

كما كشف الوزير عن “الانطلاق في أشغال 515.369 وحدة سكنية بمختلف الصيغ إلى غاية ديسمبر 2023″، مضيفا: “تسجيل 460 ألف وحدة سكنية مختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة 2024”.

وأكد الوزير طارق بلعريبي أن قطاعه باشر في “إنجاز مركبين رياضيين ببشار وورقلة بسعة 25.000 مقعد لكل ملعب بالإضافة لاختيار الأرضية”، بالإضافة إلى مباشرة الدراسات لمشروع إنجاز “المدينة البرلمانية” الذي سيكون تحفة معمارية تاركا بصمة للأنامل الجزائرية”.

ما جاء في كلمة الوزير بلعريبي: