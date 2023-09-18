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الجزائر

وزير السكن: تسليم 263 مدرسة على مستوى الأحياء الجديدة 

الشروق أونلاين
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وزير السكن: تسليم 263 مدرسة على مستوى الأحياء الجديدة 
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وزير السكن محمد طارق بلعريبي

كشف وزير السكن طارق بلعريبي عن تسليم 263 مدرسة مجهزة عشية الدخول المدرسي لسنة 2023-2024.

وأفاد بلعريبي، الاثنين، في ندوة صحفية على هامش ترؤسه اجتماعا خاصا بمدراء التجهيزات العمومية أنه مع الدخول المدرسي سلمت الوزارة 263 تجهيزًا عموميًا منها 145 مدرسة ابتدائية، 75 متوسّطة و43 ثانوية.

وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تم إنشاؤها على مستوى الأحياء المدمجة الجديدة وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تقاعس في إنشاء المشاريع.

كما كشف الوزير أن هناك برنامج لا بأس به نخطط له لسنة 2024 وهناك اتفاق مع وزارة الصحة لتسليم مشاريع خاصة بالقطاع.

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