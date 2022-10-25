وزير السكن: توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، الثلاثاء عن توزيع 120 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ شهر نوفمبر الداخل بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية.

وأكد بلعريبي في ندوة صحفية أن هذه السكنات ستكون عبر كافة التراب الوطني ومنها 68 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي، 29 ألف وحدة عدل، 3700 وحدة من الترقوي المدعم و1750 وحدة من الترقوي العمومي و11 ألف إعانة من البناء الريفي و4200 تجزئة اجتماعية.

وأوضح الوزير أن عملية توزيع هذه السكنات ستكون بداية من 15 نوفمبر الجاري وهذا بعد اتفاق مع وزير الداخلية وولاة مختلف الولايات.

وحول مشاريع عدل قال بلعريبي إن 26 الف مكتتب من اصل 46 ألف فقط قاموا بتسديد مستحقات الشطر الأول، هذه سيكون بامكان هذه الفئة اختيار مواقع السكنات وتسديد الشطر الثاني خلال شهر نوفمبر.