وزير السكن: حان الوقت لاستعادة الثقة في اليد العاملة الجزائرية

إطلاق مناقصات ملعبي ورقلة وبشار في القريب العاجل

أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، السبت، خلال الزيارة التفقدية التي قادته للوقوف على أشغال ملعب تيزي وزو، أن النتائج الباهرة التي حققتها الكفاءات الجزائرية في هذا الصرح الرياضي، تدفعنا اليوم لاستعادة الثقة في الكفاءات واليد العاملة الجزائرية، من مكاتب دراسات، مهندسين وعمال.

وحسب الوزير، فقد كان الملعب إلى قت قريب مثالا لتجاوزات وفساد العصابة، إلا أن إسناد الأشغال الأخيرة للأيادي الجزائرية جعل الحظيرة الرياضية تتدعم في ظرف وجيز بإحدى التحف التي سيتم قريبا استلامها، بعد ما شارفت الأشغال على الانتهاء.

وأضاف بلعريبي على هامش الزيارة أن تدشين الملعب سيتم في مناسبة ذات رمزية تاريخية، حيث أصبح جاهزا للاستلام بعد ما كللت كل تجارب الأجهزة والعتاد الخاص بالإنارة، التكييف والصوت وغيرها بالنجاح، مشيدا بالمجهودات التي قامت بها فرق الإنجاز للتواجد في الموعد، مؤكدا أن ملعبي بشار وورقلة سيتم إطلاق المناقصات الخاصة بهما في القريب العاجل وسيتم اعتماد الخبرة واليد العاملة الجزائرية في انجازهما بعد ما أبانت عن احترافية عالية في استكمال أشغال ملعب “آيت أحمد” بتيزي وزو.

وفيما يتعلق بأشغال المتابعة وصيانة أرضية الميدان، أكد الوزير أن إجراءات تحويل المنشأة لقطاع الشباب والرياضة قد انطلقت، وسيتم ضمان المتابعة والصيانة الخاصة بأرضية الملعب ومضمار السباق، لمدة سنتين على أن يتم خلال هذه الفترة تكوين وتجهيز فريق خاص يكون تابعا لقطاع الشباب والرياضة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة السكن اكتسبت خبرة كبيرة في إنجاز المنشآت الكبرى من خلال تجربتها بملاعب وهران، براقي، تيزي وزو، معتمدة على الطاقات الشابة خريجة الجامعة الجزائرية وهي التجربة التي تؤهلها للإشراف على مشاريع مماثلة في بشار وورقلة.