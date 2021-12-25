وزير السكن: سنولي أهمية كبيرة للجانب العمراني في 2022

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أن قطاعه سيولي خلال السنة المقبلة “أهمية كبيرة” للجانب العمراني للسكنات والمدن.

وقال بلعريبي، السبت، في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران، أن هذا الاهتمام سيتجسد سيما بـ “إعادة تفعيل ودراسة وتعديل مشروع قانون التعمير بالبرلمان”.

وأوضح الوزير أنه “يتوجب حاليا إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة والبحث عن الجودة في مجال الإنتاج العمراني في إطار التنمية المستدامة”.

كما أكد بلعريبي أن قطاعه “يحرص على المتابعة الحثيثة والدقيقة لأكبر المشاريع، أهمها المركب الرياضي بوهران الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

ومن جهة اخرى، ذكر الوزير بأن “الدولة الجزائرية تولي أهمية خاصة للحفاظ على التراث والهوية الثقافية والدينية حيث تسعى جاهدة لتحفيز المهندسين المعماريين وجميع الفاعلين في مجال التعمير على استعمال العناصر المعمارية والهندسية في التصميمات الخاصة بكل منطقة”.