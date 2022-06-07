وزير السكن “غاضب” لِتأخّر إنجاز ملعب تيزي وزو

أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بِتسريع وتيرة الانجاز لأشغال التهيئة الخارجية لملعب تيزي وزو، وتنظيم الورشة بشكل احترافي.

واعتبر الوزير خلال زيارة عمل وتفقّد قام بها، الاثنين، لمعاينة الأشغال، بعد تنصيب مؤسسة الإنجاز المكلّفة بالتهيئة الخارجية. أن النسبة الحالية المنجزة “غير مقبولة”.

وتنقّل الوزير إلى مقر الولاية لعقد “اجتماع طارئ”، والوقوف على أهم العراقيل التقنية والإدارية التي حالت دون التقدّم المطلوب.

وكانت المؤسسة المكلّفة بأشغال التهيئة الخارجية قد باشرت العمل منذ حوالي شهر ونصف، واستهلكت ما يقارب 25 بالمائة من مدّة الإنجاز، وفقا لِبيان وزارة السكن والعمران والمدينة.

وشدّد الوزير طارق بلعريبي بهذا الخصوص أنه “من غير المقبول أن تكون نسبة الأشغال غير مطابقة للرزنامة المذكورة آنفا”، خاصّة وأن الدولة وفّرت جميع الأظرفة المالية. كما تمّت دراسة رزنامة الأشغال المقترحة من طرف المقاولة، وتمّ قبولها من طرف صاحب المشروع.

وخلال الاجتماع، طُرح مقترح جلب مواد بناء غير محلية، الأمر الذي رفضه الوزير بلعريبي. مُذكّرا بأن الأولوية لمواد البناء المحلية، وأنه يُمنع منعا باتا اقتناء مواد بناء أو معدّات تُنتج محليا من الخارج الوطن.

كما أمر الوزير بإعداد قائمة تخص جميع المؤسسات التي سيُستعان بها في إنجاز أشغال أخرى، سواء بشكل تعاقدي مع مؤسسة الإنجاز أو مع مديرية التجهيزات العمومية.

وأكد على وجوب تسريع وتيرة الإنجاز وتنظيم الورشة بشكل إحترافي والعمل بنظام دوام، واحترام الالتزامات التعاقدية من طرف مؤسسة الانجاز.