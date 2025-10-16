وزير السكن: قانونا التعمير والبنايات غير المكتملة سيغيّران الوجه العمراني للبلاد

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، أن دائرته الوزارية شارفت على الانتهاء من إعداد قانون التعمير الجديد، والقانون الخاص بالبنايات غير المكتملة. مؤكدا أنهما “سيغيّران الوجه العمراني للبلاد”.

بلعريبي قال في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن “قانون التعمير الجديد سيُطرح قريبا على البرلمان. وسيعالج العديد من الإشكاليات المطروحة في هذا المجال”.

كما أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل أيضا على “إعداد قانون خاص بالبنايات غير المكتملة”. لافتا إلى أن “هذه الترسانة القانونية ستغير الوجه العمراني للبلاد خلال السنوات القادمة”.

وذكر الوزير في هذا الصدد، أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة التي وضعت على مستوى لجان الدوائر، بلغ ما يزيد عن 1.165 مليون ملف. وتمت دراسة 86 بالمئة منها.

وكشف الوزير أيضا عن قبول 46 بالمئة من إجمالي الملفات الموضوعة. وتسليم عقود التعمير لـ26 بالمئة من الملفات.

وبخصوص مخالفة قانون البناء والتعمير، كشف الوزير أنه قد تم تحرير أزيد من 85 ألف محضر مخالفة بين سنتي 2020 و2024. فيما بلغ عدد عمليات الهدم من طرف مصالح الجماعات المحلية 3589 عملية.