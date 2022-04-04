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وزير السكن: لا معدّات مستوردة في ورشة إنجاز ملعب الدويرة

الشروق أونلاين
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وزير السكن: لا معدّات مستوردة في ورشة إنجاز ملعب الدويرة
ح.م
ورشة إنجاز ملعب الدويرة

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي صباح الإثنين، زيارة عمل وتفقد إلى ملعب الدويرة في العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام الوزير بلعريبي في زيارته بمعاينة وتيرة الإنجاز. “وأمر برفع كل التحفظات التي تعيق أشغال الملعب”.

كما أمر الوزير “بجرد قائمة كل المعدّات الضرورية للأشغال على مستوى الملعب. وتلك الضرورية لتجهيزه فيما بعد. حتى يتم اقتناؤها في السوق الوطنية وتجنب استيرادها”.

وستتبع الزيارة باجتماع على مستوى مقر الوزارة، “لتحديد مسؤوليات كل طرف وعدم السماح بتعطيل الإنجاز لأي ظرف كان”، يضيف ذات البيان.

جانب من الزيارة

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