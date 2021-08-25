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على هامش زيارة ميدانية لتفقد مشاريع قطاعه

وزير السكن يأمر بالتحقيق في قائمة 400 مسكن بوهران

سيد أحمد فلاحي
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وزير السكن يأمر بالتحقيق في قائمة 400 مسكن بوهران
أرشيف

دشن وزير السكن والعمران، طارق لعريبي، الأربعاء، 2500 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري على مستوى القطب الحضري وادي تليلات، أين وزعت المفاتيح على بعض المستفيدين وسط فرحة عارمة، غير أن الحفل البهيج تخلله احتجاج مجموعة من المقصيين من حصة 400 مسكن والذين تحدثوا بنبرة السخط عن الجهة التي أقصتهم في ظروف غامضة، رغم أن ملفاتهم قبلت وتم الاحتفاظ بها طيلة ثلاث سنوات، ليتفاجأ المعنيون أياما قبل عيد الأضحى الماضي بنشر قائمة اسمية وإسقاط أسمائهم لأسباب واهية، حيث وعد الوزير لعريبي بفتح تحقيق في القضية وتسليط الضوء عليها ومعاقبة الأطراف المخالفة في حال ثبت تورطهم .

وأضاف المسؤول الأول على قطاع السكن، أن وزارته كسبت الرهان بتوزيعها 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستوى الوطني، وفي ظرف شهرين فقط، وهو ما يعد في حد ذاته انجازا باهرا من شأنه تخفيف الضغط على المدن التي تشهد معاقل القصدير والسكنات الهشة وتنفيسا عن العائلات التي تعيش تحت رحمة الكراء.

وبلغة الأرقام، كشف المتحدث عن برامج سكنية هي قيد الإنجاز والمقدرة بـ14 ألفا، للتخلص النهائي من ظاهرة بنى القصدير الذي شوه المدن وحولها إلى دوار بكل المقاييس، كما شهدت نفس الزيارة الوزارية توزيع بمنطقة مسرغين 28 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” على مستحقيها بالمدينة الجديدة أحمد زبانة، فيما ينتظر توزيع 3698 شقة في الفاتح من نوفمبر المقبل، إذا سارت الأمور بنفس الوتيرة، حسب تصريح المدير العام لوكالة “عدل”.

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