وزير السكن يأمر بمنح شهادات التخصيص المتبقة من “عدل 2”

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بإستكمال منح شهادات التخصيص لكامل المكتتبين المتبقين ضمن برنامج “عدل 2” والبالغ عددهم 26167 مكتتب.

وخلال اجتماع عقده الوزير، صبيحة اليوم الاثنين، مع اطارات الوزارة والمدير العام لوكالة عدل، تم التطرق خلاله لملف عدل 2، حيث بلغ عدد المكتتبين فيه 561.688 مكتتب، بإحتساب عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول بتاريخ 30 مارس 2021 والبالغ عددهم 27112 مكتتب وهذا بعد إعادة دراسة طعونهم، وفق ما جاء في بيان الوزارة الوصية.

وبالنسبة للمكتتبين الذين تم صب شهادات تخصيصهم، يضيف البيان، فقد بلغ عددهم على المستوى الوطني 535521 مكتتب، من بينهم 16718 مكتتب، يتم صب شهاداتهم خلال الأيام الجارية حيث تمس العملية 27 ولاية.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير، على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع المتبقية من “عدل 2″، في باقي الولايات تزامنا والتحضيرات للإنطلاق في مشروع عدل 3، حيث أمر بوضع أجندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع.

وعلى ضوء المشاريع التي تعرف تأخرا في الانجاز، طلب الوزير بلعريبي، استدعاء على الفور كل من شركات: كوسيدار وبزالة وبلعمش وسوترابا، بمقر الوزارة لتلتقي بالمدير العام للسكن وبحضور المدير العام لوكالة “عدل”، قصد حلحلة جميع العراقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الآجال.