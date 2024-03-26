وزير السكن يتحدث عن جديد “عدل 3”

اكد وزير السكن والعمرتن والمدينة،طارق بلعريبي، على تسجيل تقدّم كبير حول مشروع “عدل 3” المقرر إطلاقه منتصف السنة الجارية 2024.

وفي تصريح له، على هامش زيارة قادته إلى ولاية تيسمسيلت، اليوم الثلاثء، قال بلعريبي،إن حيثيات ملف السكن “عدل 3” جاهزة بنسبة 90 من المائة، حيث سيتم إجراء تجارب تسجيل عبر المنصة الرقمية التي قامت الوزارة باعدادها لهذا الغرض، خاصة ان شريحة واسعة من متوسطي الدخل في الجزائر، تنتظر غطلاق هذه المنصة والتسجيل فيها.

وبخصوص القطع الأرضية المقرر استغلالها في إنشاء مشروع “عدل 3″، قال بلعريبي، لقد استفدنا من التجارب السابقة لـ “عدل 1” و “عدل 2″، حيث قمنا بتحير الاوعية العقارية اولا، وقد سجلنا استجابة كبيرة من طرف ولاة الجمهورية لتوفير العقار.