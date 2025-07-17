-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الافريقي:

وزير السكن يستقبل نائبة رئيس مفوضية الإتحاد

الشروق أونلاين
  • 239
  • 0
وزير السكن يستقبل نائبة رئيس مفوضية الإتحاد
وزارة السكن والعمران (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمة مليكة حدادي، وهذا نهار اليوم الخميس، 17 جويلية، بمقر الوزارة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، هذا اللقاء الذي جرى على هامش انعقاد الدورة الـ44 لبنك التنمية “شلتر أفريقيا”، بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائر، شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون، حيث تم التطرق إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في قطاع مواد البناء، فضلًا عن الخبرة الواسعة التي راكمتها في مجال إنجاز المشاريع السكنية، وإمكانية تصدير هذه الخبرة إلى دول القارة الإفريقية.

كما تم التأكيد خلال النقاش على أهمية تسويق مواد البناء الجزائرية على المستوى القاري، نظرًا لجودتها العالية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإفريقية.

مقالات ذات صلة
تنبيه: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

تنبيه: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

التزام جزائري كولومبي بمواصلة الدفاع عن القضايا العادلة

التزام جزائري كولومبي بمواصلة الدفاع عن القضايا العادلة

إصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021

إصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021

تسهيل إداري جديد لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج

تسهيل إداري جديد لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج

سايحي يبحث مع ممثلة المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز الرعاية الصحية للاجئين

سايحي يبحث مع ممثلة المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز الرعاية الصحية للاجئين

التعليم العالي: الجزائر وجنوب إفريقيا تطلقان خطة عمل مشتركة 2026–2028

التعليم العالي: الجزائر وجنوب إفريقيا تطلقان خطة عمل مشتركة 2026–2028

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد