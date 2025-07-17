وزير السكن يستقبل نائبة رئيس مفوضية الإتحاد

تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الافريقي:

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمة مليكة حدادي، وهذا نهار اليوم الخميس، 17 جويلية، بمقر الوزارة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، هذا اللقاء الذي جرى على هامش انعقاد الدورة الـ44 لبنك التنمية “شلتر أفريقيا”، بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائر، شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون، حيث تم التطرق إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في قطاع مواد البناء، فضلًا عن الخبرة الواسعة التي راكمتها في مجال إنجاز المشاريع السكنية، وإمكانية تصدير هذه الخبرة إلى دول القارة الإفريقية.

كما تم التأكيد خلال النقاش على أهمية تسويق مواد البناء الجزائرية على المستوى القاري، نظرًا لجودتها العالية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإفريقية.