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الجزائر

وزير السكن يوجّه “إنذارا” لمؤسسات إنجاز التجهيزات العمومية في “حوش الريح”

الشروق أونلاين
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وزير السكن يوجّه “إنذارا” لمؤسسات إنجاز التجهيزات العمومية في “حوش الريح”
ح.م
جانب من ورشة سكنات "حوش الريح"

وقف السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الإثنين، في زيارته إلى القطب الحضري “حوش الريح”، على تأخر واضح في نسبة إنجاز التجهيزات العمومية.

وعلى إثر ذلك، تمّ استدعاء جميع مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز مختلف التجهيزات العمومية، إلى جانب مكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة. حسب ما ذكره بيان للوزارة.

“وبعد عرض صور توضح تأخر أشغال المشاريع الموكلة لمؤسسات الإنجاز، قدّمت مصالح الوزير كل الضمانات المتعلقة بالشقّ المادي. وأمر بإزالة جميع العراقيل في ظرف 10 أيام”.

كما أمر الوزير بضبط رزنامة عمل جديدة في ورشات القطب الحضري “حوش الريح”، من شأنها إحترام البنود التعاقدية.

ووجّه أيضا إنذارات شفوية لمؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، ملوّحا بفسح العقود معها في حالة عدم احترام البنود التعاقدية وتسريع وتيرة العمل، يضيف البيان.

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