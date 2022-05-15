وزير السياحة: أسعار الفنادق ستكون في متناول الطبقة المتوسطة

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن أسعار الفنادق ستكون في متناول الطبقة المتوسطة.

وأوضح حمادي، الأحد، خلال نزوله ضيفا على “الشروق مورنينغ” أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتحديد وتسقيف أسعار الفنادق موسميا، ستدرسه الحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع المتحدث أن كراء الشقق في المناطق السياحية سيكون وفق تراخيص.

وأضاف حمادي أن الحظيرة الفندقية في الجزائر تتوفر على 1500 فندق، و36 فندق دخل حيز الخدمة بعد رفع العراقيل عنها، مشيرا إلى أن أسعار الفنادق ستكون في متناول الطبقة المتوسطة وستسيرها كفاءات جزائرية.

وعن السياحة في الجزائر قال حمادي أنها سجلت تراجعا في السنوات الأخير رغم أنها تتوفر على كل مقومات النجاح.