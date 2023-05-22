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اقتصاد

وزير السياحة: تخصيص 133 مليار لخلق 2000 منصب شغل في النعامة (فيديو)

ي.ك
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وزير السياحة: تخصيص 133 مليار لخلق 2000 منصب شغل في النعامة (فيديو)
أرشيف
النعامة

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، الإثنين، أنه تمّ تخصيص 133 مليار سنتيم لفائدة منطقة التوسع السياحي بعين ورقة ولاية النعامة.

وصرّح وزير السايحة على هامش زيارته إلى ولاية النعامة: “منطقة التوسع السياحي تحتوي على ألفين هكتار وخصصنا لها مبلغ 133 مليار سنتيم من أجل تهيئتها”.

وتابع ذات المسؤول: “منطقة عين ورقة ستجلب أكثر من 23 استثمار مما سيسمح في خلق أكثر من 2000 منصب شغل”.

وأنهى وزير السياحة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية النعامة لمدة يومين، عاين من خلالها العديد من المشاريع الخاصة بقطاعه في ذات الولاية.

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