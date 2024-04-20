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الجزائر

وزير السياحة: تسيير الشواطئ سيتم من طرف الهنيين ذوي الخبرة

الشروق أونلاين
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وزير السياحة: تسيير الشواطئ سيتم من طرف الهنيين ذوي الخبرة
ح. م
صورة تعبيرية.

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم السبت 20 أفريل، أن أولوية تسيير الشواطئ خلال موسم الاصطياف القادم ستمنح للمهنيين والمتخصصين، طبقا لنصوص القوانين السائرة المفعول في المجال.

الوزير في تصريح صحفي نقله التلفزيون الجزائري على هامش زيارة تفقد ومعاينة لعدد من مشاريع القطاع بولاية بومرداس، قال أنه بالنسبة لتسيير الشواطئ خلال موسم الإصطياف القادم، “التفضيل سيكون للمتعاملين ذوي الكفاءة والخبرة والمهنية في المجال، حسبما هو منصوص عليه في القوانين سائرة المفعول”.

ووقف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، خلال زيارته لبومرداس على مجموعة من المشاريع السياحية في الولاية، أين تفقد مجموعة من مشاريع إنجاز الفنادق الخاصة. كما أشرف كذلك على تدشين دار الصناعة التقليدية والحرف وقام بتوزيع عقود الاستفادة من محلاتها الخاصة بالإنتاج وتلك التي تخص تسويق المنتجات الحرفية التقليدية، ثم عاين معرض للصناعات التقليدية أقيم بذات الدار.

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