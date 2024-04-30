وزير السياحة: لدينا أكثر من 450 ألف حرفي ناشط في الصناعات التقليدية

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديودش، أن الصناعة التقليدية في الجزائر تعرف نموا مستمرا ومستداما، وذلك بتجاوز عتبة 450 ألف حرفي ناشط في هذا المجال، عبر كامل التراب الوطني.

وخلال إشرافه على إفتتاح أشغال تنصيب الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، لانتخاب رئيس الغرفة الوطنية ونائبه في عهدته السابعة، أكد الوزير ديدوش، أن الارتفاع في عدد الناشطين في الحرف والصناعات التقليدية، يلقي على عاتق الحرفيين المنتخبين مسؤولية كبيرة في التعبير عن انشغالات هذه الفئة والدفاع عن مصالحها، والتماشي مع الجهد الذي تبذله الدولة في تطوير القطاع.