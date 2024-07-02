وزير السياحة : هناك 800 مسروع سياحي جديد قيد الإنجاز

سيوفر 45 ألف وظيفة عمل

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، مشروع سياحي ضخم في الجزائر، يتمثل في انجاز 800 مشروع استثماري جديد في المجال السياحي على المستوى الوطني.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول ترقية الاستثمار السياحي، “إن الحظيرة الفندقية الوطنية وصلت إلى حوالي 1.650 مؤسسة فندقية توفر مجموع 152.000 سرير تتطلب التعزيز والتنويع لتبلغ في آفاق 2030 طاقة استيعاب تقارب 300 ألف سرير”.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم اعتماد أزيد من 2.200 استثمار سياحي منها 800 مشروع يمكنها توفير 90 ألف سرير واستحداث 45.000 منصب شغل انطلقت أشغال إنجازها فعليا.

وبعد أن أوضح أن القطاع يحوز على حافظة عقارية مشكلة من 249 منطقة توسع سياحي مصنفة، أشار ديدوش إلى المصادقة إلى يومنا هذا على 74 مخطط للتهيئة السياحية، تسمح بتوفير حوالي 1.400 وعاء عقاري.

وأضاف، أن القطاع يسعى حاليا لوضع هذه الأوعية العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وبخصوص الملتقى المنظم بمستغانم ذكر الوزير أنه “يرمي أساسا إلى التعريف بالتسهيلات و الامتيازات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى القانون الخاص بمنح العقار الاقتصادي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لكل فعل استثماري”.

وذكر بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي “أمر باستحداث وكالة مدعومة بثلاث وكالات قطاعية متخصصة في تحضير العقار السياحي والصناعي والحضري قصد توفير أوعية عقارية مهيأة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية”.

هذا ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يوما واحدا مدراء عدة وكالات للعقار السياحي وترقية الاستثمار والأملاك الوطنية والغابات وهيئات مالية وبنكية ومهنية وولاة كل من مستغانم والشلف وعين تموشنت ومستثمرين.

ويناقش المشاركون ضمن ورشتين “العقار السياحي: تهيئته واجراءات الاستثمار فيه” و “تمويل المشاريع السياحية”.