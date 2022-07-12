وزير السياحة يأمر بتخفيض أسعار الفنادق

أمر وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي مساء الإثنين بتخفيض أسعار الفنادق العمومية، في خلال “زيارة مفاجئة” أجراها لثلاثة مؤسسات فندقية عمومية.

وحسب بيان للوزارة، فقد شملت زيارة حمادي كلّ من”فندق الرياض، إقامة المارينا، وفندق المرسى بسيدي فرج”. وهذا للوقوف على خدماتها السياحية في موسم الاصطياف.

“وفي أثناء اطلاعه على مختلف الهياكل و مدى جاهزيتها لتقديم خدمة سياحية راقية، شدّد الوزير على ترقية مستوى الخدمات و الاستعداد الجيّد للمنافسة القوية بين المتعاملين السياحيين وطنيا وإقليميا”.

وأمر الوزير بالمناسبة، بتخفيض الأسعار واقتراح عروض سياحية تناسب كل فئات المجتمع. مع استغلال كل الفضاءات والهياكل المتاحة لطرح العروض الجديدة، ثم الترويج لها.

كما حثّ الوزير حمادي في هذا الشأن، على التماشي مع كل الظروف الزمنية والأحداث الوطنية، واقتراح عروض خاصة، على غرار العروض الخاصة بالمتفوقين في شهادة البكالوريا وعائلاتهم.

“مرشّات” بالمجان وسعر رمزي لمواقف السيارات في شواطئ زرالدة

في 19 جوان 2022، أعلنت المقاطعة الإدارية لزرالدة بالعاصمة، أنه سيتمّ توفير مرشّات بالمجان، ومواقف للسيارات بسعر رمزي لفائدة المصطافين، على مستوى شواطئ المقاطعة.

وجاء في بيان للمقاطعة الإدارية، أنّ الوالي المنتدب للمقاطعة نجية نسيب، قد اتخذت عدّة إجراءات “لتشجيع السياحة والسهر على راحة المواطن ورفاهيته” طيلة موسم الاصطياف.

وأكدت المقاطعة في بيانها أنّ مجانية الشواطئ، تشمل أيضا المرشّات ودورات المياه، مع الإعلان عن ذلك عبر لافتات في مدخل كل شاطئ.

كما أوضح البيان أنّ تسيير مواقف السيارات التابعة للشواطئ، يعود إلى مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري، وأنّ الأسعار المطبّقة ستكون رمزية ومحدّدة بشكل ظاهر.

الرئيس تبون يأمر بمراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف

وفي 24 أفريل 2022، عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتناول الاجتماع مشاريع قوانين وعروضا تخصّ قطاعات الطاقة، الصناعة، الاتصال، النقل، والموارد المائية والأمن المائي.

وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين وجّه الرئيس تبون التعليمات التالية:

في قطاع النقل:

الشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف، لفائدة الجالية الوطنية. بشكل يحفّز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية.

الحلّ الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين. حتى لا تتكرر مع الحجّاج.

مراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وطريقة تسييرها. بما يتماشى والمقاييس العالمية.

إيلاء أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيّارين والتقنيين الجزائريين، العاملين في مجال الطيران.

في قطاع الموارد المائية والأمن المائي:

مباشرة تحقيقات معمّقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات، لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه، بتسليط أشد العقوبات عليهم.

في قطاع الصحة:

التكفّل المجاني من قبل الدولة، بـ 373 طفلا مريضا بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة، عبر 18 ولاية.

الترخيص للصيدلية المركزية باستيراد الأدوية والمكمّلات الغذائية الخاصة بنظام هذه الفئة العلاجي، وتوزيعها.

التكفّل بالمصابين بالأمراض النادرة على عاتق الدولة.

في قطاع الطاقة:

مراعاة مشروع استغلال الزنك والرصاص بأميزور (بجاية) لمعايير الجودة في الإنتاج وفق المعايير البيئية المطلوبة.

دمج اليد العاملة المحلية المؤهلة خلال مراحل استغلال المشروع لامتصاص البطالة.

في قطاع الصناعة:

وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقاري الصناعي والفلاحي.

استغلال أمثل للعقار الصناعي الموجود، واسترجاع غير المُستغل منه. لفائدة المستثمرين الحقيقيين.

في قطاع الاتصال: