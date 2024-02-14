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الجزائر

وزير السياحة يتفقد فندقي الهوليداي والماركير

الشروق أونلاين
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وزير السياحة يتفقد فندقي الهوليداي والماركير

أجرى وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، زيارة تفقدية إلى فندقي “هوليداي إن” و “الماركير عين البنيان ” بالعاصمة، قصد الوقوف على مدى جاهزية الهياكل السياحية المعنية باستقبال الوفود المشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز والتي ستحتضنها الجزائر أواخر الشهر الجاري.

وحسب بيان صادر عن الوزارة المعنية، جدد الوزير “حرص القطاع على مرافقة مساعي الدولة واللجنة المنظمة لهذه القمة، من أجل انجاح الموعد الهام واعطاء احسن صورة للجزائر المضيافة التي اثبتت في كثير من المرات احترافيتها في انجاح المواعيد الكبرى”.

كما امر السيد الوزير بضرورة استغلال هذا الحدث للترويج والتسويق الجيد لمنتجات الصناعة التقليدية والحرف عبر مختلف فضاءات الفنادق، يضيف البيان.

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