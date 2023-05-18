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الجزائر

وزير السياحة يحضّر لـ”موسم اصطياف متميّز” في الجزائر

ي.ك
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وزير السياحة يحضّر لـ”موسم اصطياف متميّز” في الجزائر
ح.م
جانب من النشاط الوزاري

أمر وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم الخميس، بتوفير كل الشروط اللازمة لقضاء موسم سياحي متميز للجزائريين.

وأوصى ذات المسؤول باقتراح مبادرات جديدة وعصرية تساهم في خلق أجواء آمنة ومريحة للسياح الجزائريين والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، حسب بيان وزارة السياحة.

وأكد ديدوش على الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد للسياحة الداخلية عموما وموسم الاصطياف بصفة خاصة، حيث يعتبر موسم سياحي مستقطب لعدد كبير من السواح والمصطافين.

وجاء ذلك من خلال اللقاء التحضيري لموسم الاصطياف للسنة الجارية، الذي شارك فيه مدراء السياحة للولايات الساحلية والولايات الداخلية.

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