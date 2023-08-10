وزير السياحة يدعو الفنادق العمومية لتقديم “أسعار تنافسية”

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم الخميس، مسيّري الفنادق العمومية في الجزائر بتقديم “أسعار تنافسية”.

وقال ديدوش خلال مراسم إعادة افتتاح فندق “الرايس” في المرسى بالعاصمة، إن الأسعار التنافسية من شأنها “استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، وإعطاء دفع قوي للوجهة السياحية الجزائرية”.

وأشرف وزير القطاع، على إعادة فتح فندق “الرايس” العمومي، بعد إتمام أشغال تهيئة وعصرنة لمرافقه، دامت نحو 21 شهر.

حيث أكد الوزير في تصريحه بالمناسبة أن “إعادة تجديد وعصرنة هذه المؤسسة الفندقية العمومية، ستساهم في تعزيز المرافق السياحية، وتطوير السياحة الداخلية وفق المعايير المعمول بها دوليا”.

كما أشاد الوزير ديدوش “بمستوى الخدمات التي يوفرها هذا الفندق، الذي يتربع على مساحة 14 ألف متر مربع، ويضم 127 غرفة مجهّزة بطريقة عصرية”.