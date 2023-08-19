وزير السياحة يشارك 47 طفلا من بشار يوما ترفيهيا في العاصمة

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم السبت، على فعاليات يوم ترفيهي لفائدة أطفال من ولاية بشار، في إطار البرامج السياحية الموجهة لفائدة أبناء ولايات الجنوب.

وحسب بيان للوزارة، فقد شهد هذا اليوم الترفيهي الذي احتضنه فندق مزفران بزرالدة، تنظيم أنشطة وورشات متنوعة لفائدة 47 طفلا، قدموا من ولاية بشار لقضاء عطلتهم بالمخيم الصيفي “زموري” بولاية بومرداس.

ويأتي اليوم الترفيهي في العاصمة، ضمن البرنامج المسطر لفائدة الأطفال، وهو يضم عدة خرجات سياحية إلى مختلف فضاءات التنزه والاستجمام.

وأكد الوزير بالمناسبة “أهمية الجانب الترفيهي الموجّه لهؤلاء الأطفال، لتمكينهم من قضاء عطلتهم الصيفية في جو من الراحة والاطمئنان”.

وتابع الوزير في تصريحه بأن “الخرجة السياحية التي قادت هؤلاء الأطفال إلى فندق مزفران للاستفادة من مختلف النشاطات الترفيهية والتربوية في جو عائلي، تعد أيضا فرصة لهم للتعرف على المنطقة”.