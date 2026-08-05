وزير الشؤون الخارجية في زيارة رسمية إلى بيلاروسيا

سيحظى باستقبال الرئيس البيلاورسي

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الأربعاء، بمدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، في سياق دعم الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات القائمة بين الجزائر وبيلاروسيا.

حيث من المقرر أن يحظى وزير الدولة، باستقبال من قبل رئيس جمهورية بيلاروسيا، إلى جانب لقاء يجمعه برئيسة الجمعية الوطنية البيلاروسية.

كما سيجري عطاف كذلك، لقاء مع نظيره البيلاروسي، لتقييم واقع العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تعزيزها. بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر، بخصوص القضايا الدولية والإقليمية محلّ اهتمام البلدين.